NGCP, nilinaw na hindi nila linya ang nakapatay sa rescuer sa Tuguegarao

Eksena sa Tuguegarao City noong Nobyembre 14, 2020 nang malubog sa matinding baha ang lungsod kasunod ng pag-ulang dala ng Bagyong Ulysses. Chiara Zambrano, ABS-CBN News

Inihayag ngayong Lunes ng National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) na malabong sa kanila ang linya ng kuryenteng naging sanhi ng pagkamatay ng isang rescuer sa Tuguegarao City.

Ayon kay NGCP Spokesperson Cynthia Alabanza, mas mataas ang kanilang mga linya kompara sa mga poste ng local electric cooperative sa Tuguegarao.

Bagaman posibleng sa NGCP ang linyang nakakuryente at nakapatay sa rescuer, malabo ito, lalo't may mga protocol sila sa de-energization at re-energization, ani Alabanza.

Binigyang diin din ni Alabanza na laging may ugnayan sa pagitan ng local government unit at mga electric cooperative pagdating sa de-energization at re-energization.

Nilinaw rin ni Tuguegarao Mayor Jefferson Sorinao na walang balak ang lokal na pamahalaan na kasuhan ang NGCP.

Pero pagpapaliwanagin umano ng lokal na pamahalaan ang NGCP kung bakit may livewire sa gitna ng pagbaha sa lungsod noong nagdaang weekend.

Depende na sa pamilya ng biktima o sa pinagtatrabahuhan nitong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung maghahain ng reklamo, ani Soriano.

Sa kasagsagan ng rescue operation noong Biyernes, nakuryente ang 36 anyos na si Kelly Villarao, isang law enforcer ng BFAR. Dinala siya sa ospital pero binawian din ng buhay.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News