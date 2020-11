Malacañang kay Pantaleon Alvarez: We wish him well

Dating House Speaker at Davao Del Norte Rep. Pantaleon Alvarez. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Tumangging magbigay ng reaksyon ang Malacañang kung pabor ito sa ginawang pagbibitiw ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez bilang secretary-general ng PDP-Laban party.

Matatandaang si Pangulong Rodrigo Duterte ang siyang namumuno sa nasabing partido bilang chairman.

Ayon kay Presidential spokesperson Harry Roque nitong Lunes, ipinarating ni Alvarez ang kanyang desisyon sa Palasyo.

“Personal na desisyon iyan ni Cong. Alvarez at ang naintindihan ko naman, tumawag siya sa akin kahapon, ang dahilan daw ay dahil mag-i-engage siya sa voter’s education ‘no, na baka hindi niya magagawa kung siya po ay kasapi ng administration party. So iyon lang po ang sinabi niya sa akin at sa panig naman ng Malacañang, we wish him well,” ani Roque.

PDP-Laban, na nangangahulugang Partido Demokratiko Pilipino - Lakas ng Bayan, ay pinamumunuan din ni Sen. Aquilino "Koko" Pimentel III, na presidente ng naturang partido.

Ayon kay Alvarez, pinigilan siya na mag-resign sa partido. Siya na umano ang bagong chairman ng Reporma, isang partido na hindi kasapi o konektado sa kaninuman na nagbabalak tumakbo para maging pangulo ng bansa.