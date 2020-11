Clearing ops sa QC umarangkada muli matapos matigil noong lockdown

Sabi ng mga opisyal ng Quezon City, nasa 90 percent ng mga ilegal na estruktura na na-demolish na nila noon ay nakatayo na muli matapos ang lockdown. Screengrab

MAYNILA – Nagsagawa na muli ng clearing operations ang Quezon City nitong Lunes matapos ang matagal na pahinga nang magsimula ang pandemya noong Marso.

Nitong Lunes, pinagsisira ng QC Department of Public Order and Safety ang mga ilegal na estruktura sa "Malusog Alley" sa Malusog street patungong Maginhawa street sa Quezon City dahil ito umano ay mga "obstruction" o nakahambalang sa daan.

Dalawang parking lot ng bahay sa barangay na sakop ng Barangay UP Village ang giniba dahil nasa public road ito.

Dati na rin daw silang nabigyan ng notice of violation dahil 50 taon na raw itong nakatayo nang ilegal.

Ang clearing operations sa kalsada ay alinsunod sa utos ng Department of the Interior and Local Government.

Sabi ng mga opisyal ng QC, nasa 90 percent ng mga ilegal na estruktura na na-demolish na nila noon ay nakatayo na muli matapos ang lockdown.

Matapos ang clearing operation sa Maginhawa street, sunod naman sa kanilang listahan ang mga subdivision na nasa public domain ng Quezon City at barangay na may mga ilegal umanong estruktura tulad sa mga barangay ng Loyola at Fairview, kabilang na ang mga road blocking ng mga nasabing barangay.

–Mula sa ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News

Watch more in iWantTFC