TINGNAN: OV registration training isinagawa sa Barcelona

BARCELONA - Dumalo sa Overseas Voters Registration Training ng Comelec na ginanap sa Barcelona, Spain ang nasa 94 na kinatawan mula sa mga Europe Region Foreign Service Posts, Comelec at DFA OVS, kabilang ang mga kinatawan mula sa Chile, Morroco at Oman.

Isinagawa ang 3-day training nitong November 8-10, sa pangangasiwa ni Consul General Ma. Theresa M. Lazaro at ng Philippine Consulate General of Barcelona.

Nakipagpulong rin sa mga pinuno ng Filipino Community sina Hon. Jesus Domingo, DFA Undersecretary at Chairperson of DFA-Overseas Voting Secretariat at Comelec Commissioners Hon. Socorro Inting at Hon. Rey Bulay, para marinig ang kanilang mga karanasan, mungkahi sa overseas registration and voting bilang paghahanda para sa May 2025 elections.

Magsisimula ang OV registration sa December 9, 2022 at tatagal hanggang Sep 30, 2024. Nagsagawa na rin ng pagsasanay sa Dubai ang training committee para sa mga kinatawan sa Middle East at tutulak din sa Seoul, Korea para sa Asia-Pacific region.

