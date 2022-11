Pinoy scientists tumanggap ng 'Green Talents' award sa German government

BERLIN - Dalawang Filipino scientist ang tumanggap ng prestihiyosong ‘Green Talents’ award ng International Forum for High Potentials in Sustainable Development’ ng German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) kamakailan.

Sina Dr. Ronnie Concepcion II at Dr. Reibelle Raguindin ay kasama sa mga napiling bigyan ng parangal dahil sa kanilang pananaliksik tungkol sa maka-kalikasang teknolohiya.

Sina Dr. Reibelle Raguindin (kaliwa) at Dr. Ronnie Concepcion II (kanan) ang dalawang Filipino scientist na binigyan ng Green Talents award ng German government ngayong taon (Berlin PE photo)

Ang 'Green Talents' International Forum ay isang international competition para sa outstanding young scientists na isinusulong ang environmental sustainability sa kanilang mga komunidad.

Mula 2009, pumipili na ang mga naatasang German experts sa ilalim ng German Federal Ministry of Education and Research ng ‘Green Talents’ mula sa laksa-laksang kandidato sa iba-ibang bansa taon-taon.

Kasama sa listahan ng 25 ‘Green Talents’ ngayong taon ang dalawang Pilipinong siyentipiko

Ang 25 Green Talents awardees na pinili ng German Federal Ministry of Education and Research (Berlin PE photo).

Si Dr. Raguindin, na nagtapos ng doctoral degree in Energy Science and Technology at murang edad na 26 ay pinili ng mga hurado dahil sa kanyang mga pananaliksik tungkol sa thermo and electrocatalytic conversion of lignocellulosic biomass (isang by-product ng agriculture at forestry) para magin panggatong at kemikal para sa iba pang mga gamit.

Kasalukuyan nagtatrabaho si Raguindin sa South Korea bilang Post-doctoral Researcher sa Hanyang University.

Napili naman si Dr. Concepcion dahil sa kanyang pananaliksik tungkol sa power-saving monitoring system at green network para sa farm automation na makakabawas sa greenhouse gas emissions dulot ng maaksayang proseso ng 'fertigation' (ferlitization at irrigation).

Kasalukuyang associate professor sa De La Salle University si Concepcion. Ang mga awardee ay tutungo sa Germany sa susunod na taon para sa tatlong buwang research sa napili nilang German partner institution.

Dumalo sa virtual awarding ceremony ang mga kinatawan ng Philippine Embassy sa Berlin at nabigyan sila ng pagkakataong makausap ang dalawang Filipino awardee sa loob ng isang private virtual room.

