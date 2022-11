Pinoy ICU nurses tutulong sa ilang ospital sa The Hague

THE HAGUE - Anim na Filipino nurses ang dumating sa The Netherlands nitong October 26 bilang tugon sa kakulangan ng nurses sa health and intensive care sectors ng bansa.

Sila ay itatalaga sa intensive care units (ICUs) sa ilang ospital sa The Hague. “The Philippine Embassy welcomes the arrival in the Netherlands of Filipino nurses, whose services have been sought by Dutch health and other officials.

"Filipino nurses are recognized and appreciated for their expertise, professionalism, and caring attitude. Our nurses are pleased to help out,” pahayag ni Philippine Ambassador to the Netherlands J. Eduardo Malaya.

Walong buwang training ang ginugol ng anim na Filipino nurses para sa Dutch language, culture, at healthcare. Sumailalim din sila sa dagdag na 14-araw na training sa The Netherlands.

Matapos nito kailangan naman nilang ipasa ang general knowledge at skill test, kasama ang language exam bago sila magsimula ng kanilang duty sa ospital ngayong buwan.

Ang anim na Filipino nurses sa kanilang pagdating sa Schiphol airport noong October 26, 2022. (The Hague PE photo)

Mismong sina Consul General Lolita Capco at OTTO Work Force CEO Frank van Gool ang sumundo sa Filipino nurses na sina Lemuel Hortella, Amabella Jeza Ramirez, Kathleen Faye Colago, Danna Bantang, Iris Adah Torres at Carolina Vidal sa kanilang pagdating sa Schiphol airport.

Kasama rin sa mga sumundo sina Sophie van Hoenselaar, OTTO Project Leader on Europe-Asia Project, at ang Assistance-To-Nationals (ATN) Officer ng Embassy na si Jasper Revilla at Attaché Armand Mahinay.

Unang dumating sa The Netherlands ang ilang Filipino nurses noong 1964 para mag trabaho sa University Hospital sa Utrecht.

Dahil sa pressure sa Dutch healthcare system bunsod ng pandemya at tumatandang populasyon ng The Netherlands, mas lalaki pa ang pangangailangan para sa Filipino healthcare professionals bansa sa mga susunod na taon.

