MAYNILA — Isinalang ngayong Martes ng Philippine National Police (PNP) ang mga mamamahayag sa gun safety training kasunod ng pagpaslang sa brodkaster na si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid.

Idinaos ang training sa Camp Karingal sa Quezon City, na ayon sa PNP ay naglalayong maituro sa media practitioners kung paano proteksiyunan ang sarili sakaling humantong sa pagkakataon na may masamang magtatangka sa buhay.

Si PNP Chief Gen. Rodolfo Azurin Jr. ang kusang nag-alok sa mga miyembro ng PNP Press Corps na sumalang sa gun safety training kasunod ng sinapit ni Mabasa.

"Authorized naman humawak ng baril ang ating mga kasamahan sa media so at least kahit papaano they can also defend themselves in case meron mga threats sa kanilang buhay para hindi ho mangyari o maiwasan yung natin yung mga nangyayari sa iba nating mga kasamahan na media," ani Azurin.

Quezon City police ang instructor at itinuro hindi lang ang pagkalabit sa gatilyo kundi ang ligtas at epektibong paghawak sa baril sakaling dumating ang pagkakataon na kakailanganin.

Nais ni Azurin na magawa rin sa mga probinsya ang kaparehong pagsasanay at ugnayan ng pulis at media.

"So at least down the line kung makita ng ating mga commanders doon they gather yung media, kausapin nila so that kung interesado yung mga media friends natin from the regions, provinces, iorganize din nila na gaya nito para at least sabi ko nga na-eenhance yung kanilang firearms proficiency," anang hepe.

Sa ganitong paraan, nais umano ng pulis na mabigyan ng kaalaman ang mga mamamahayag kung paano maipagtanggol ang sarili.

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC