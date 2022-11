ICYMI: Mga Pinoy bumisita sa Sanctuary of Our Lady of Lourdes

LOURDES - Isang grupo ng mga Pinoy mula sa Paris ang bumisita sa Sanctuary of Our Lady of Lourdes sa France noong October 31, 2022 bilang paggunita ng undas kung saan sila nakinig ng misa, lumahok sa prusisyon at ginunita ang Way of the Cross.

Kumuha rin sila roon ng pinaniniwalaang milagrosong tubig ng mga mananampalataya. Pinuntahan din nila ang groto, ang lugar ng apparition ng Birheng Maria sa 14-taong gulang noong si St. Bernadette Soubirous.

Libo-libong Marian pilgrims mula sa iba-ibang panig ng mundo ang bumibisita sa Lourdes taon-taon.

