Paradahan ng jeep sa Visayas Avenue sa Quezon City. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Sa susunod na taon pa aasahan ang desisyon kung aaprubahan o tatanggihan ang petisyon para sa surcharge ng mga jeep at bus tuwing rush hour.

Sa petisyong inihain ng mga transport group, P1 ang idadagdag sa pasahe ng jeep, habang P2 naman sa bus, mula alas-5 ng umaga hanggang alas-8 ng umaga at alas-4 ng hapon mula alas-8 ng gabi, maliban na lang tuwing Linggo at national holiday.

Humarap sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang transport groups gaya ng PASANG MASDA, ACTO, at ALTODAP para sa unang pagdinig ng petisyon.

Pinagsusumite sila ng memorandum sa loob ng 30 araw, pero sa Pebrero 2 pa ang susunod na hearing.

"After the jurisdictional requirement, we submitted our formal offer. We asked for a 30-day period para sa memorandum and it is in lieu or wala nang presentation of witnesses and other evidence," ayon sa legal representative ng mga nagpetisyon na si Nichelle Ann Cabog-Begonia.

Masaya man ang transport groups sa pag-usad ng proseso, pangamba nila ang epekto sa kabuhayan ng mga tsuper at operator kung patuloy ang pagtaas ng presyo hanggang 2023.

"May katagalan nga eh 'yong tatlong buwan na 'yon, marami pang mangyayari sa transportasyon. 'Di namin alam ano ang magiging fate namin. Baka mamaya mataas na ang presyo. Kailangan sundin natin ang board 'pagkat ang availability nila ay February 2," ani PASANG MASDA President Obet Martin.

No comment pa naman ang LTFRB sa petisyon habang dinidinig ito ng ahensiya.

Dagdag ng transport groups, handa naman silang bawiin ang pagpataw ng surcharge kung babalik sa P50 ang presyo ng kada litro ng krudo.

-- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News