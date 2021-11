Watch more on iWantTFC

Hindi na nakapalag ang 46 anyos na lalaki nang hulihin sa Calamba, Laguna dahil sa umano’y panggagahasa sa isang menor de edad.

Tatlong taon na ang nakalipas nang ireklamo siya ng pamilya ng 13 taong gulang na dalagita.

Apo ng kinakasama ng suspek ang biktima.

Hanggang ngayon, nasa pangangalaga pa rin ng DSWD ang menor de edad dahil sa matinding epekto ng nangyari sa kanyang pag-iisip.

Most wanted person ng DILG ang suspek na residente ng Pasig at may P130,000 na pabuya para sa kangang ikaaaresto.

Nitong September 2021 lang lumabas ang warrant of arrest sa kanya na inihain ng Ermita Police.

Patong-patong na kasong paglabag sa lasciviousness, at tig-2 counts ng rape at statutory rape ang haharapin ng suspek.