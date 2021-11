Pilot face-to-face classes sa halos 100 pampublikong paaralan nagsimula na

Mga estudyante sa Longos Elementary School sa Alaminos City, Pangasinan noong Nobyembre 15, 2021, unang araw ng pilot implementation ng limited face-to-face classes. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Kasiyahan at pananabik ang namayani sa mga estudyante at gurong lumahok ngayong Lunes sa unang araw ng pilot face-to-face classes sa Longos Elementary School sa Alaminos, Pangasinan.

Walang COVID-19 cases sa Sitio Longos kung nasaan ang paaralan at magkakapitbahay lang din ang mga estudyante kaya kampante ang karamihan sa mga magulang, lalo't aminado silang hirap silang turuan ang mga bata sa kani-kanilang mga bahay sa pamamagitan ng modules.

"Iba po 'yong pagtuturo ng magulang at pagtuturo ng guro," anang magulang na si Marilou Gapasan.

"Hindi mo rin kasi mahati-hati 'yong oras mo 'pag may work ka tapos may module. Minsan po gabi na kami na kami nagmo-module," aniya.

Kasama ang anak ni Gapasan sa libo-libong estudyanteng lumahok sa unang araw ng pilot face-to-face classes sa halos 100 pampublikong paaralan sa Pilipinas.

Ito ang unang beses na nakapag-aral sa mga classroom ang mga estudyante matapos ang higit 1 taong distance learning bunsod ng COVID-19 pandemic.

Pagpasok ng mga estudyante sa Longos Elementary School, dumaan sila sa temperature check, health declaration sa pamamagitan ng QR code, at handwashing facility.

Watch more on iWantTFC

Magkakahiwalay ang upuan ng mga estudyante sa mga silid-aralan at nakasuot sila ng mga face mask at shield.

Nangako naman ang mga guro ng paaralan na susulitin nila ang pagtuturo sa loob ng 3 hanggang 4 na oras na pagpasok ng mga estudyante.

Sinabi naman ni Alaminos mayor Bryan Celeste na susuportahan ng lokal na pamahalaan ang lahat ng pangangailangan ng paaralan, lalo na sa usapin ng kalusugan sa harap ng pandemya.

Samantala, pinaalalahanan naman ng Department of Education (DepEd) ang mga field official nito at school head na ipatupad ang polisiyang nagbabawal sa presensiya ng armed combatants.

Kasunod ito ng retrato ng mga uniformed personnel na may dalang armas sa isa sa mga pilot school.

Iniulat naman ng DepEd sa Zambales na hindi muna itinuloy ang face-to-face classes sa 3 sa 10 pilot schools nito dahil sa ilang gurong nagpositibo sa COVID-19 antigen test.

Sa Martes maglalabas ang DepEd ng assessment tungkol sa unang araw ng balik-eskuwela.

Sa susunod na linggo, 20 pribadong paaralan naman ang sasabak sa face-to-face classes.

— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News