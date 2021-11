Karapatan ng migrant workers, tinalakay ng Pacific at ASEAN Mission sa Australia

CANBERRA, AUSTRALIA – Pinangunahan ng Embahada ng Pilipinas sa Canberra, Australia ang isang seminar patungkol sa migrant workers kasama ang mga pinuno ng Pacific Island countries at ASEAN sa Canberra.

Sa seminar na "Managing Labour Migration: The Philippine Experience” na inorganisa ng PH Embassy sa Canberra noong October 29, 2021 kung saan co-sponsor ang Singapore High Commissioner His Excellency Kwok Fook Seng, ibinahagi ni Philippine Ambassador to Australia H.E. Ma. Hellen B. De La Vega ang kahalagahan ng pagbibigay proteksiyon sa mga migrant worker.

Mga lumahok sa seminar na "Managing Labour Migration: The Philippine Experience” noong Oct. 29, 2021

Ayon pa sa Embahada, nakilahok sa seminar bilang resource persons sina Labor Attaché to Australia Felicitas Bay, Director Levinson Alcantara of the Philippine Overseas Employment Administration (POEA) na nakilahok virtually, at First Secretary and Consul General Aian Caringal.

Kasama rin sa seminar mula sa mga bansa ng Pacific Island ang mga High Commissioner|Ambassador mula Malaysia, Singapore, Thailand, Papua New Guinea, Fiji, Nauru, Samoa, Solomon Island, Tonga at Vanuatu. Habang ang mga kinatawan mula sa Embassy ng Laos sa Canberra at PH Embassy sa Port Moresby ay nakibahagi rin virtually.

Source: Philippine Embassy in Canberra, Australia