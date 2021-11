Ilang taga-suporta ni Sara Duterte, dumagsa sa Comelec

MANILA -- Ilang mga tagasuporta ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio ang sumipot sa labas ng headquarters ng Commission on Elections sa Maynila sa huling araw ng substitution ng mga kakandidato para sa Halalan 2022.

Hindi pa nakatitiyak ang mga ito kung darating ang mayor, na naghain na ng kandidatura para sa pagka-bise presidente nitong Sabado.

Supporters of Davao City Mayor and vice presidential aspirant Sara Duterte are now here outside the COMELEC.



It's uncertain if the mayor would make an appearance because an authorized representative has already submitted substitution docs last Saturday. @ABSCBNNews pic.twitter.com/0CxoVRBHOe