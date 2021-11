Ilang frontliners sa Germany, nangangamba sa pagpasok ng 4th wave dahil sa COVID-19

GERMANY –Pinapangambahan ng ilang frontliners sa Germany ang papasok ang fourth wave kung hindi mapipigil ang pagsipa ng COVID-19 cases.

Nitong November 11 lang, nagtala ang Germany ng all-time high na 50,196 na mga bagong COVID-19 cases, ang pinakamataas mula noong pumutok ang pandemya.

Ayon pa sa tala ng Robert Koch Institute (RKI), may 33,200 active cases, may 235 dagdag na namatay at total deaths na 97,198 sa Germany.

Dahil sa mataas na seven-day average ng kaso, pinangangambahan ang pagpasok ng bansa sa 4th wave kahit pa nasa 67% ng populasyon ang bakunado na.

Ayon sa mga eksperto hindi pa ito sapat pero target nilang maabot ang 75%, para magkaroon umano ng herd immunity sa Germany.

Dahil dito, nababahala naman ang ilang Pinoy frontliners.

“The best way to approach is to follow the government, make sure to have social distancing and to encourage people to be vaccinated,” sabi ni Lynden Barcelita, nurse sa Mannheim.

“All the areas have to be fenced, people have to be separated,” sabi ni Michael Renker, software engineer sa Weiterstadt.

Naghigpit naman ang COVID-19 protocols at hindi na rin papayagan pumasok ang mga hindi pa bakunado sa indoor dining, bars, gyms at salon.

Bakuna sa NHS worker sa England

Samantala sa UK, tanggal na rin ang pito pang bansa sa red list habang una nang ibinasura ang traffic light system sa bansa.

Tanggap na rin ang vaccine ceritificates mula sa higit 30 bansa, kasama na ang Peru at Uganda. Kaya tuluyan na ang pagluwag ng pagpasok at paglabas sa bansa.

Umaaray naman ang ilang hindi pa bakunado na National Health Service o NHS frontliners sa England dahil magiging compulsory ang bakuna sa England sa susunod na taon.

Hanggang sa Abril 2022 ang target na deadline para bigyan ng pagkakataon ang may 103,000 frontliners na magpabakuna na.

“It’s really important to have the mandatory (jab) and to have the booster as well, because it will protect you and it will protect others at the same time,” pahayag ni Alelie Hewitt, nurse sa Northern Ireland.

“Napaka importante talaga niyan kasi mapo-protektahan mo lahat ng tao, frontliner tayo, so dapat tayo manguna na ma-vaccinate,” sabi ni Elena Cornita, nurse sa Northern Ireland.

Nobenta porsyento ng NHS frontliners ay fully vaccinated na ayon sa NHS England.

Nitong Oktubre lang naging mandatory ang full vaccination sa care workers sa care homes sa England pero hindi pa tiyak kung susunod ding ipagpapatupad ito sa Wales at Scotland.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Germany at UK, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

(Ulat ni Jessica Gross ng Germany kasama si Rose Eclarinal ng England, UK)