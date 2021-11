Academic Oval sa UP Diliman, bukas na muli

The Academic Oval at the University of the Philippines - Diliman in Quezon City reopens to joggers and walkers of all ages and vaccination status on November 15, 2021. The oval is open daily from 4 to 9am and 4 to 9pm. Mark Demayo, ABS-CBN News

Simula ngayong araw ay bubuksan na muli ang Academic Oval sa UP Diliman para sa mga nais magjogging, walking o biking.

Ayon sa abiso na inilabas ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, maaaring pumunta kahit sino at kahit anong edad, at kahit nabakunahan na o hindi. Kailangan lamang magsuot ng face mask.

Ang mga bikers ay puwede naman mag-bike sa University Avenue, Jacinto, Lakandula, Quirino, Ma. Guerrero, Laurel Avenue, Balagtas at Magsaysay Avenue.

Pwede naman gamitin ng mga magpapamilya o grupo ng 10 indibidwal pababa ang University Avenue, Sunken Garden at PAUW.

Bukas ang Academic Oval mula alas kwatro ng madaling araw hanggang alas nuebe ng umaga, at mula alas kwatro ng hapon hanggang alas nuebe ng gabi, Lunes hanggang Linggo.

Samantala, bukas na rin sa publiko ang Valenzuela City Family Park at Polo Park sa Valenzuela City. Pwede ang mga bata basta may kasamang matanda. Para sa mga may edad 18 pataas ay kailangan nilang ipresent ang kanilang Valtraceapp QR code bago makapasok.

