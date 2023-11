Lalaki, patay matapos makaladkad ng closed van sa Malabon

MAYNILA — Patay ang isang 36-anyos na lalaki matapos makaladkad ng isang closed van sa kahabaan ng C-4 Road sa Barangay Longos, Malabon City, pasado alas-11 nitong Lunes.



Dead-on-arrival sa ospital ang lalaki na kinilalang si Robert Riza.



Ayon kay Pablito Riza, kapatid ng biktima, bibili lamang sila ng ulam nang mangyari ang insidente.



"Nandoon siya sa kanto. Stop na yung stoplight, naglalakad siya. Ang bilis ng sasakyan, hindi ko alam paapaano nangyari. Parang gusto pa kami takbuhan ng truck," sabi ni Riza.

"Ang hirap. Hindi ko kaya. Hindi ko tanggap, sobra ang sakit."



Kwento naman ni Rey Pajac, tricycle driver na nakakita sa insidente, mabilis ang patakbo ng closed van.



"Nakita ko po kanina, may tumawid na sasakyan humaharurot po, sir. Beating the red light. Humahabol patawid. May lalaki na tumatawid, hindi nakita ng driver," aniya.

Nagtamo ng mga sugat sa ulo, tuhod at paa ang biktima na kaniyang ikinamatay.



Ayon naman sa driver ng closed van, galing siya ng Cainta at papunta sana sa fish port para humango ng isda nang mabangga niya ang biktima na bigla umanong tumawid sa may stoplight.



"Bigla pong tumawid yung tao. Binabaybay ko Samson Road. Naka 'go signal', pagdatin ko sa ano may taong tumawid hindi ko mapapansin yung madilim eh." sabi ng driver.



Nasa kustodiya na ng Malabon Traffic Investigation unit ang driver na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide.

