Ilang grupo nagsagawa ng pro-Palestine rally sa harap ng US Embassy

MAYNILA — Nagprotesta ang daan-daang raliyista sa harapan ng Embahada ng Amerika sa Maynila nitong Martes upang kondenahin ang umano’y papel ng Estados Unidos sa kasalukuyang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas, kung saan libu-libong sibilyang Palestino na ang napatay.

Unang nagtipon-tipon ang mga raliyista sa pangununga ng grupong Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) sa panulukan ng Taft Avenue at Kalaw Avenue bago magmartsa patungong US Embassy.



Napigilan ang mga raliyista ng mga pulis sa bahagi ng Kalaw Avenue ngunit nagpumilit ang mga ito hanggang sa makagirian ang mga pulis at tuluyang makalusot sa harapan ng embahada.



Kabilang din sa mga lumahok ang mga progresibong grupong Pamalakaya, Gabriela, Bahaghari, at Anakbayan.

Ayon kay Bayan president Renato Reyes, dapat panagutin ang Amerika dahil sa pagsuporta nito sa Israel, dahilan para madamay ang maraming sibilyan sa Palestine.



“Ngayong araw, ang focus natin ay yung criminal liability ng Estados Unidos bilang siyang pangunahing nag-aarmas sa Israel, yung mga bombang hinuhulog sa Gaza ay mula sa Estados Unidos.” aniya.

Ayon sa Health Ministry ng Gaza, lagpas 11,000 na ang napatay sa pagbomba at air strike, at karamihan sa mga nasawi ay mga sibiliyan.

Sinasasabi ng Israel na bahagi ng self-defense ang pambobomba matapos umatake ang Hamas noong Oktubre 7.

Tinatayang 1,200 ang napatay sa mga atake na iyon at higit 200 ang binihag ng Hamas at ginawang hostage.

Ang kasalukuyang labanan at ang atake noong Oktubre 7 ay bahagi ng mas malaking tunggalian sa Gaza, isang teritoryong Palestino na militarisado.

UN pinakikilos para sa tigil-putukan



Nanawagan din ang grupo sa United Nations na gumawa ng kongkretong aksyon para matigil ang pambo-bomba sa Gaza, kung saan umano nakabase ang Hamas.



“Our call to the United Nations is to exercise all means possible to stop the genocide. It is not enough na mayroon tayong statements, ang kailangan concrete action to break the siege in Gaza, to allow humanitarian aid, to go to Gaza, to stop the bombings,” aniya.

Binatikos din ng grupo ang umano’y pananahimik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa nagagana na giyera.

“The president has not stood against the genocide, the president has allowed US troops to be in the Philippines. Iyong mga pumapatay ng tao sa Middle East, gusto niyang dalhin dito sa PIlipinas, anong klase iyon?” giit ni Reyes.