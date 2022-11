Manila Zoo, Disyembre 30, 2021. Maria Tan, AFP/File

MAYNILA — Inurong sa Nobyembre 21 ang muling pagbubukas ng Manila Zoo kasunod ng ilang buwang rehabilitasyon, sabi ngayong Lunes ng lokal na pamahalaan.

Magugunitang Nobyembre 15 dapat muling magbubukas ang zoo.

"Sa pakiusap ng mga stall owners para lalo nila mapaganda at mapaghandaan ang tuluyang pagbubukas ng Manila Zoo, minabuti natin na ipagpaliban muna ang pagbukas ng Manila Zoo from November 15 to November 21," ani Manila Mayor Honey Lacuna.

Bagaman sarado pa ang zoo, may ilang pamilya ang nagbabakasakaling makapasyal sana nitong Lunes pero hindi sila pinapasok.

Pinababalik na lang sila ng mga tauhan ng city hall na nakabantay sa zoo sa muling pagbubukas sa Lunes.

"Disappointed kasi syempre ini-expect namin na open na sya eh," sabi ni Paul Soriano, na mamamasyal sana sa zoo.

"I was upset. We've been wanting to come here," ani Eric Dietz.

Sa mga may balak pumunta sa Manila Zoo sa reopening nito, bukas ang pasyalan alas-9 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi pero magpapatupad ng cut-off alas-6 ng gabi.

May bayad din sa pamamasyal sa zoo: P300 sa mga matatanda at bata na hindi residente ng Maynila, habang P150 sa mga nakatira sa lungsod.

Nasa P100 naman ang bayad sa mga estudyanteng taga-Maynila habang P200 sa mga hindi taga-lungsod.

May 20 porsiyentong discount ang mga senior citizen at person with disability, habang libre ang mga batang edad 2 taong gulang pababa.

Puwedeng magparehistro at bumili ng ticket simula Nobyembre 20 sa manilazoo.ph.

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC