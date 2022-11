Suportado ni Senator Grace Poe ang planong pagpapatayo ng sariling gusali ng Commission on Election (Comelec).

Sa isinagawang budget hearing ng senado, sinabi ni Poe na mas makabubuti ito sa komisyon kaysa patuloy na magbayad ng renta.

“I think it is reasonable for us to assume that really every major government agency should have a proper place and specially Comelec to have a proper venue to be able to store whatever election documents the have, to be able to operate efficiently and comfortably because we notice that every now and then, Comelec always figures in some fire incident and it is usually after a contested election so I think maybe in this new facility hopefully it will be state of the art at least when it comes to safety standards,” ayon kay Poe.

“Iba talaga pag may sariling tahanan, ikaw naman ay nagrerenta, tinatapon mo lang ang pera dun, ito mas mabuti, may equity na,” dagdagng senadora.

Una nang humiling ang Comelec ng P1.5 bilyong budget upang masimulan ang konstruksyon ng gusali sa susunod na taon ngunit aabot lang sa P500 milyon ang ibinigay ng Department of Budget and Management.

Nasa P9.337 bilyong ang tinatayang halaga ng gusaling itatayo sa Pasay City. Makakatipid umano dito ng aabot sa P20 bilyon ang Comelec sa susunod na 50 taon dahil ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, gumagastos ang komisyon ng aabot sa P159 milyon kada taon sa renta sa Palacio del Gobernador sa Intramuros, Maynila.

Ayon kay Senator Imee Marcos, maaari pang mapababa ang halaga ng gagastusin para sa bagong gusali.

“Upon consultation with the DPWH, it appears that they can bring it down to perhaps P8.5 billlion hoping there is not so much inflation in the following months,” ayon kay Marcos.

Maari rin umanong maidagdag sa pagpapagawa ng gusali ang savings o naipong pera ng komisyon.

“This is almost P1 billion being carried in their books from 2021 to 2022, the actual number is P981 million.”

Sagot din umano ang pagkakaroon ng sariling gusali ng COMELEC upang hindi mapag-isipan na kinikilingan ng komisyon ang mga lokal na opisyal na nagpapahiram ng mga gusali.

“Parating sinasabi na sinasang-ayunan yung incumbent, pagka't naka puwesto lang sila, mga opisina ng Comelec, kung saan saan na mga lugar na inaalok nung administrasyon na nakaupo kaya nagiging issue din iyon sa kanilang neutrality at hindi talaga magandang tingnan,” ani Marcos.

Ayon kay Marcos, maaari nang masimulan ang papapatayo ng gusali dahil aabot na sa dalawang bilyong piso ang paunang budger, P500 milyon mula sa kamara, P1 bilyon mula sa senado, habang P500 milyon mula sa National Expenditure Program.