CHED budget ipinagpaliban muna ng Senado

MAYNILA—Ipinagpaliban ng Senado ang pagpasa ng budget ng Commission on Higher Education nitong Lunes.

Mismong si Senator Pia Cayetano na nagdedepensa sa budget ng CHED ang humiling na ipagpaliban muna ang pagpasa sa budget ng ahensiya at ng University of the Philippines System.

May mga senador pa kasi umano na nais klaruhin ang ilang isyu sa CHED. Sa halip na isa-isang sumalang sa interpellation ng mga senador ay mas makakatipid ng oras kung kakausapin na muna sila ni Cayateno kasama ang CHED officials at UP para maplantsa ang kanilang mga tanong.

"I will try to resolve their concerns with (CHED) chairman and whoever else so that when we call them again, will discuss it," aniya.

Sinang-ayunan naman ito ni Majority Leader Sen. Joel Villanueva.

Suhestyon naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa CHED, kausapin na ang mga senador na may concern sa CHED lalo na sa isyu ng scholarship program nito.

Aprubado naman ng Senado ang budget ng PTV-4, Presidential Management Staff at budget ng ibang State Universities and Colleges.