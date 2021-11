PH Embassy sa Bahrain natulungang makauwi ang 58 stranded Overseas Filipinos

MANAMA - Natulungang makauwi ng Philippine Embassy sa Bahrain ang 58 overseas Filipinos gamit ang direct commercial flight ng Gulf Air noong October 28, 2021.

Dumating sa Ninoy Aquino International Airport sa Manila noong October 29, 2021 ang former detainees, overstaying OFs, wards ng Embassy shelter at dalawang kababayang may medical condition.

PE Manama photo

Dahil sa patuloy na limitasyon ng passenger arrival sa Pilipinas dala ng pandemya, maraming distressed Filipinos sa Manama, Bahrain ang humiling sa Philippine Embassy na makasama sa repatriation flights para sa ticket booking at special rate na ibinibigay ng Gulf Air.

Nakipag-ugnayan rin ang Embassy sa DFA - Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs, Overseas Workers Welfare Administration at iba pang mga kinauukulang ahensya para ma-exempt ang repatriates mula sa arrival limitation at matulungang maihatid sa kanilang quarantine facilities. Mula August 2021, may 287 stranded na mga Pilipino sa Bahrain ang natulungang makauwi ng Philippine Embassy sa Manama lulan ng direct flight ng Gulf Air patungong Manila.

PE Manama photo

Mula sa 287 repatriates, inako ng Embassy ang pamasahe ng 175 distressed Filipinos gamit ang Assistance-to-Nationals Fund ng DFA. Patuloy na tutulungan ng Embassy ang mga stranded Filipinos sa Bahrain na makauwi bilang bahagi ng COVID-19 response program ng gobyerno ng Pilipinas.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Bahrain, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Source: DFA website