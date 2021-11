OFW sa UAE instant milyonaryo sa Mahzooz grand draw

DUBAI - Hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala ang isang Pilipinong nagtatrabaho sa United Arab Emirates nang manalo siya kamakailan sa Mahzooz grand draw.

Napanalunan niya ang halagang 10 million Dirhams o 136 milyong Piso sa ika-limampung weekly draw ng Mahzooz sa Dubai. Tumama ang taya niya na limang numerong 4-26-36 -37-38.

Pinangalanan lang na Paterio ang Pilipino na nanalo sa Mahzooz raffle sa UAE.

Si Paterio, 52 taong gulang ay dating nagtrabaho sa Madagascar at Saudi Arabia at ngayon sa Fujairah, UAE siya bilang empleyado ng isang oil and gas company.

“Nagulat nalang ako nang tinawagan ako. Unang-una naisip ko agad pamilya ko nang manalo ako hindi ako makapaniwala, sabi ko totoo ba ito kasi 10 million ‘yon,” sabi ni Paterio.

Balak ni Paterio at ng kanyang misis na magbigay ng donasyon sa simbahan sa perang napanalunan, mag-invest sa UAE, magpatayo ng bahay at bumili ng sasakyan.

Pero higit sa lahat ay mapagamot ang kanyang anak na may cerebral palsy. Aniya madalas siyang sumasali sa raffle pero ngayon lang siya nanalo.

“Actually hindi ko alam bakit ako nanalo, pero kay God yun. God has a better plan,” dagdag ni Paterio.

Si Paterio ang ika-labinsiyam na milyonaryo ng weekly Mahzooz raffle at kauna-unahang nakakuha ng top prize sa bagong dinesenyo ng laro.

“So sa mga OFW na nangangarap din, maybe we will have a chance like this, try lang tayo,” dagdag ni Paterio

“It is okay to dream, because one day those dreams will come true. So keep on trying. Don’t give up. There is a ray of sunshine in their lives in the shape of Mazhooz" sabi ni Farid Samji, Chief Executive Officer ng EWINGS.

