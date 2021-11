MAYNILA — Ayon sa Comelec, di magdudulot ng pagkalito sa mga botante ang pagkakaroon ng dalawang Duterte sa VP race.

Ayon sa ahensya, di magdudulot ng kalituhan ang pagtakbo ni Duterte kahit pa tatakbo rin bilang bise presidente ang anak nito na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Watch more on iWantTFC

“Wala naman pong problema dahil pre-printed naman 'yung balota natin. … Hindi naman … magco-cause ng confusion ‘yan because number 1 the first names are there and number 2 … they will be in the same column but there will be no confusion,” anila.

Ito ay matapos ang mga substitution o pagpapalit ng mga kumakandidato sa national post nitong Sabado.

Inumpishan ito ni Duterte-Carpio na dapat ay tatakbo sanang alkalde uli pero biglang pinalitan ang kandidato sa pagka-bise presidente ng Lakas-CMD na si Lyle Uy.

Agad nagpahayag ang kampo ng presidential aspirant na si Bongbong Marcos na kukunin nila si Duterte-Carpio bilang ka-tandem.

Umatras naman sa laban si Sen. Bato dela Rosa bilang pambato ng PDP-Laban habang umakyat sa laban sa pagka pangulo si Sen. Bong Go mula sa kanyang VP bid, pero sa ilalim ng Pederalismo ng Dugong Dakilang Samahan kapalit si Grepor Belgica.

Posible namang tumakbo sa pagka-bise presidente ang kasalukuyang pangulo base sa pahayag ni Communications Secretary Martin Andanar.

Sa pahayag na ipinalabas ng PDP-Laban Cusi wing, inamin nila na ang hindi pa ring nareresolbang isyu ng PDP-Laban leadership ang nagtulak kay Go para tumakbo sa mas maliit na partido.

“We don’t want the candidacy of Bong Go harassed and hampered by the pending Comelec case regarding PDP-Laban. We don’t want the opposition to use that pending case for propaganda against Bong Go,” anila.

Ganito rin ang ginawa ni Sen. Manny Pacquiao nang tumakbo sa ilalim ng PROMDI na kinastigo ng kampo ni Cusi pero matapos ang isang buwan ay ginawa rin ng kampo nila.

Para sa political analyst na si Edmund Tayao, gumuguho na ang demokratikong proseso matapos ang serye ng substitution.

"Whatever is left in democratic processes nae-erode kasi nga bawat personalidad merong ambisyon. Ganun din wala kang tulak kabigin d'yan,” ani Tayao.

“Hindi magkaroon ng common candidate ang opposition ngayon nakikita natin sa administrasyon yung away na ‘yan,” dagdag pa niya.

Ipinaliwanag naman ni Duterte-Carpio sa kanyang Facebook page na siya ay tumakbo sa pagkabise presidente upang pagbigyan ang kanyang mga tagasuporta.

Aniya, kasagutan ito sa hiling ng mga tagasuporta na magsilbi sa bayan at maging mas matatag na tao at public servant.

“I have thousands of supporters who cried last October 8 and I cannot find it in my heart to make them cry again on November 15,” ani Duterte-Carpio.

“After the deadline, the offer to run for vice president became an opportunity to meet you halfway. It's a path that would allow me to heed your call to serve our country and would make me a stronger person and public servant in the years that lie ahead,” dagdag pa niya.

Nakiusap din siya sa kaniyang supporters na maging kalmado at hayaan aniya ang PDP-Laban na resolbahin ang kanilang problema lalo’t pulitika lang aniya ito na mawawalan din ng saysay sa susunod na limang taon.

Ginamit din ni Duterte-Carpio sa kanyang post ang reflection ng Brahma Kumaris kung saan sinabi rito na ang elemento ng drama ng buhay ay binubuo ng tadhana at karapatang pumili.

Para sa political analyst mahirap pang masabi kung sinong partido ngayon ang higit na makikinabang sa namumuong tapatan ng Duterte-Duterte.

Sa nangyayaring rigodon sa mga manok ng administrasyon, sinabi ni Tayao na hindi nalalayo ngayon ang administrasyon sa oposisyon na di nagkaroon ng iisang kandidato. Mahirap pa ring sabihin kung political strategy ito, aniya.

“Whether this is part of strategy or something else, ang question is magiging maganda ba talaga ‘yung magiging resulta kasi minsan akala mo tama ‘yung strategy mo pero at the end of it ang nagiging advantage pala para sa kabilang grupo,” sabi ni Tayao.

“So definitely mayroong makikinabang pero hindi tayo nakakasiguro kahit sila mismo na kasama sa exercise na ito directly hindi nila alam ano exactly epekto nito sa kanila.”

Ayon naman ng Comelec, walang limitasyon ang withdrawal-substitution basta pasok sa itinakdang petsa pero maaaring higpitan ng kaunti ang batas.

“Dapat siguro lagyan ng konting regulasyon. Lagyan ng konting pagbabawal kasi ngayon masyadong bukas yung proseso eh,” anila.

Handa na ang Comelec sa Lunes para sa huling araw ng substitution.

—Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News