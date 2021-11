Danish businessmen interesadong pumasok sa Philippine market?

COPENHAGEN - Ibinida ni Ambassador Leo Herrera-Lim ang malawak na investment potential ng Pilipinas sa katatapos na investment briefing na inorganisa ng Philippine Embassy noong October 27, 2021.

Si Philippine Ambassador to Denmark Leo Herrera-Lim habang nagbibigay ng presentation tungkol sa investment opportunities at strong macroeconomic indicators ng Pilipinas (Copenhagen PE photo)

Sabi ni Herrera-Lim, ang oportunidad na ito sa Pilipinas ay dahil sa consumer appetite ng mga Pilipino sa premium products, isang ekonomiya na bumabalik ang sigla, positibong macroeconomic indicators, lumalaking middle class at batang populasyon.

Malawak din umano ang access ng Pilipinas sa Asian Market dahil sa pagsali ng Pilipinas sa Regional Comprehensive Economic Partnership agreement, ang pinakamalaking free trade agreement sa buong mundo.

Bukas ang Pilipinas sa mga investment sa business process outsourcing, food, agriculture at manufacturing. Nagka-interes naman ang ilang Danish businessmen na pumasok sa Philippine market partikular na food distribution, biotechnology, cold storage, at sa may kinalaman sa mid-trawl fish technology.

Si Ambassador Leo Herrera-Lim (pangalawa mula kaliwa) kasama ang mga kinatawan ng Danish companies at mga dumalo sa investment briefing. (Copenhagen PE photo)

Dinaluhan ang event ng mga kinatawan ng iba’t ibang Danish companies, investors and government officials, kung saan tampok ang dalawang speakers: una, ang Philippine Ambassador to Denmark na si Leo Herrera-Lim, at si Mr. Lars Siggaard Andersen, mula sa private sector.

Layon ng Embassy na magkaroon mas masiglang kalakalan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng Denmark at Pilipinas.

Source: DFA website