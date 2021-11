Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Ilang mga eksperto ang nagsasabing posibleng maging pabor sa ibang mga kandidato sa halalan ang pagkakahati ng mga pambato ng administrasyon.

Ito’y matapos ang kaganapan sa Commission on Elections (Comelec) kahapon kabilang ang paghahain ng kandidatura sa pagkabise presidente ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio, pagtakbo sa pagkapangulo ni Sen. Bong Go, at pag-atras ni Sen. Ronaldo “Bato” dela Rosa.

Sa pananaw ni Professor Froilan Calilung, papabor kay Duterte-Carpio ang nangyari kahapon para sa halalan 2022.

“‘Yung pagtakbo ni Inday Sara will be a very big factor kasi from the get go, this is the second best thing, nakita naman natin ‘yung tandem ni [dating] Senador Bongbong Marcos this is well accepted by the public, nakita ko doon na magkatandem sila agad,” ani Calilung.

“I know back then, it definitely will turn tides to her favor, she was already running second kay Tito Sotto, this will change, in the coming days, there might be a sudden turn around sa susunod na surveys,” dagdag pa niya.

Ayon naman sa isa pang political analyst na si Professor Edmund Tayao, hindi pa mababasa ang galaw ng mga partido at mistulang naulit ang nangyari sa oposisyon na hindi nagkaisa sa iisang kandidato.

Ito’y batay, aniya, sa banggaan sa pagkapangulo ni dating Marcos Sen. Bong Go na pawang malapit kay Pangulong Rodrigo Duterte.

“Hindi pa natin sigurado kung ano talaga ang latag ng political development kasi it seems it is still developing,” ani Tayao.

“Kasi inaasahan natin na halimbawa magkakaroon ng kahit papano ay linaw sa administration side, but it seems it is following the same narrative as the opposition where they started negotiating pero hindi rin nagkaroon ng agreement and therefore common candidate,” dagdag pa niya.

Ayon kay Calilung, maaaring taktika ito ng administrasyon dahil sa kinahaharap na disqualification case ni Marcos sa Comelec.

“The way I look at it, pupwede na nagpaplano lang ang administrasyon or fail safe plan, just in case mag prosper ang disqualification case kay Bongbong Marcos, ‘pag natuloy ang disqualification case, mayroon ang administration na pampalit, to take the cudgels, pero hindi basta ganun ka dali yung powers, hindi porket nawala,” aniya.

Anila, ang hinihintay ng publiko, ang mga posibleng magkatandem sa posisyon.

Ang Partido Federal ng Pilipinas, inampon na si Duterte-Carpio bilang vice presidential bet habang si Go ay wala pang bise, pero posibleng si Pangulong Duterte ang magiging ka-tandem.

Kung matutuloy, magbabanggaan sa posisyon ang mag-amang Duterte, posible umano itong magamit ng oposisyon.

“Disunity on family, they may capitalize on that, kasi pwede sabihin, ngayon palang nalilito na tayo, paano pag naupo sila? it might work to their (opposition) benefit, pero pupwede rin na iba ang maging basa ng publiko,” ani Tayao.

—Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News