5 bata patay sa landslide sa Iligan City

Larawan mula kay Joemar Neil C. Aliño

Iligan City — Patay ang limang bata sa Barangay Mandulog ng lungsod na ito matapos matabunan ng lupa ang kanilang bahay, umaga ng Linggo, bunsod ng mga pag-ulan sa lugar.

Ang mga batang may edad 7 buwan, at 2, 4, 7 at 8 taong gulang ay mga anak nina Shiela at Jessie Barulan, na nakatira sa Purok 2, Sitio Sawsaw.

Ayon kay Barangay Kagawad Eric Gabonada, tulog pa ang mga bata nang gumuho ang lupa sa likod ng kanilang bahay bandang alas-6 ng umaga.

“Biglaan ang nangyari. Hindi sila nakapaghanda,” ani Gabonada.

Mano-manong hinukay ng mga residente ang pamilyang natabunan.

Ayon kay Barangay Chairman Abongal Cauntongan, may bakanteng lupa sa barangay na pag-aari ng lokal na pamahalaan na pwedeng paglipatan ng mga naninirahan sa delikadong lugar, pero hinhintay pa nila ang desisyon ng Housing and Resettlement Office.

“Sinabihan ko ang mga residente na dahil sa nangyari, umalis muna sila sa lugar para hindi na maulit, dahil umuulan pa rin at malambot na ang lupa,” aniya.



Nawalan din ng ilaw ang barangay dahil nadaganan ng puno ang mga kawad ng kuryente.

Nangyari ang landslide matapos ng ilang araw na pag-ulan.

— Ulat ni Roxanne Arevalo

