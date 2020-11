Manila Water unti-unting naibabalik ang suplay ng tubig sa mga apektado ng bagyo

Nag-iigib ng tubig ang ilang residente ng BF Resort, Las Piñas noong 2018. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Unti-unti nang naibabalik ng Manila Water ang suplay ng tubig sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Ulysses.

Ayon kay Dittie Galang, communication manager ng Manila Water, nakarekober na anila ang reservoir ng kompanya na naapektuhan ng bagyo.

Sineserbisyuhan ng Manila Water ang ilang lugar gaya ng Marikina at Rizal - na lubhang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Ulysses.

"Ngayong araw na ito ay naka-recover naman ang ating mga reservoir at we are expecting na today medyo pailan-ilan na lang na barangay ang medyo mawawalan ng tubig," ani Galang sa isang public briefing ngayong Sabado.

Humina ang pressure ng tubig sa sabay-sabay na paglinis ng mga residente sa tubig-baha at putik sa kanilang lugar.

Ayon kay Galang, nagpadala na sila ng waste water trucks na tutulong sa paglilinis ng mga residente sa mga naapektuhang kalsada.

May mga naka-standby din anila silang mga tanker na maghahatid ng tubig sa mga nangangailangan, partikular na sa mga nagsasagawa ng cleaning operations sa kanilang lugar.

Kung nais mag-request ng tanker truck na magbibigay ng tubig na maaaring panglinis ng mga lugar na apektado ng baha, maaaari anilang tawagan ang numerong 1627.