Evacuees sa Rodriguez, Rizal hinatiran ng relief packs

MAYNILA - Sinikap iligtas ni Roselyn Maceda ang kaniyang anak at 3 aso nila bago pa umabot sa bubong ang baha sa kanilang lugar sa Kasiglahan, bayan ng Rodriguez, Rizal noong tumama ang bagyong Ulysses.

"Sinama ko yung aso, kahit naghirap ako tumawid sa baha,

talagang pinaghirapan ko bitbitin yung aso namin tatlo hanggang sa makarating dito," ani Maceda.

Labis nag-alala si Maceda dahil nagpaiwan ang kaniyang mister para bantayan ang kanilang bahay at mga gamit.

"Inabot ng gabi hanggang sa lumakas ang hangin at ulan, sya

po ay na-trap (naiiyak) sa loob. Nahirapan sya umakyat sa bubong, magdamag akong di makatulog nag-alala sa kanya," ani Maceda.

Na-stranded din sa bubong ang kapitbahay niyang si Eddie Jose Rodriguez na hindi maiwan ang mga alagang manok na tanging pinagkakakitaan niya.

Hindi makalakad si Rodriguez matapos maaksidente sa motorsiklo nitong Oktubre at hindi pa siya makapagpatingin sa doktor.

Nanganganiib din siyang magkaimpeksiyon ang kaniyang sugat na nalubog sa baha.

"Sino naman mag-ano sa akin, hindi ako makalakad,

wala naman akong saklay para makapunta ng ano? Nahihiya

na ako sa mga kasama ko dito," ani Rodriguez.

Gustuhin man nilang lumipat, wala silang kakayahang gawin ito.

"Yung asawa ko nag-iisip na lumipat, pero mahirap lalo

ngayon pandemic pa tapos yung trabaho nya construction lang," ani Maceda.

Ngayon, pilit na lang muna nilang sinasalba ang mga puwedeng magamit sa nalubog na bahay. Pero hindi pa humuhupa ang tubig kaya nananawagan na sila ng tulong.

Pansamantalang tumutuloy sa Kasiglahan Elementary School Main sina Rodriguez at Maceda, kasama ang mga nasa 300 pang pamilya mula sa Kasiglahan Village.

Dinalhan sila ng ABS-CBN ng relief packs na may bigas at mga delata gayundin ang iba pang evacuees ng barangay Burgos at Barangay San Jose.

Nagpapatuloy ang panawagan ng tulong para mas marami pa ang maabot na pamilya.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News