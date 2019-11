Usaping legal sa demolisyon ng ilang Boracay establishments nagpapatuloy

Higit isang taon matapos isailalim sa rehabilitasyon ang isla ng Boracay bunsod ng karumihan at iba pang mga paglabag sa mga environmental law, hindi pa rin tapos ang isyu sa mga establisimyentong apektado ng demolisyon.

Isa sa mga apektado ng isyu ang gusali ng kite boarding legend na si Ken Nacor.

Pasok umano ang gusali sa 25 plus 5 easement regulation pero pinadalhan pa rin ng demolition order noong Marso.

"Medyo masakit kasi hindi naman kami squatter at saka lahat ng permit na binigay ng [local government unit], legit naman," ani Nacor.

Napaiyak naman si Fele Kyanko sa situwasyon dahil nanganganib na tibagin ang kaniyang bahay at maliit na restoran.

"Ang hirap mag-build uli kasi inubos lahat ng ipon ko," ani Kyanko.

Noong Oktubre 15, naglabas ng temporary restraining order (TRO) ang regional trial court ng Aklan para ipatigil ang demolisyon sa loob ng 20 araw habang dinidinig ang isinampang reklamo ng mga maapektuhan at kumukuwestiyon sa demolisyon.

Nagtapos ang 20 araw noong Nobyembre 4 at ipinag-utos noong Nobyembre 7 ng pamahalaang lokal ng Malay at ng Boracay Inter-Agency Rehabilitation Management Group (BIARMG) ang demolisyon.

Sampung istruktura na lang sa Bulabog Beach ang natitira sa mga ilegal na istruktura sa isla kaya kailangan nang alisin ang mga ito, ayon sa BIARMG.

"That is mandated under Presidential Proclamation 1064, that classifies portions of Boracay as forest land and agricultural land," ani BIARMG General Manager Natividad Bernardino.

"It sets the 25 plus 5 meter easement as forest land, as no build zone," aniya.

Matapos ang hearing noong Lunes, naglabas ng pahayag ang kampo ng mga complainant.

Ayon sa legal counsel ng mga complainant na si Salvador Panelo Jr., hiniling ng korte sa pamahalaang lokal ng Malay na itigil muna ang demolisyon habang gumagawa pa ng desisyon ang korte.

Hindi sinunod ng BIARMG at pamahalaang lokal ng Malay ang hiling dahil wala naman umanong legal impediment sa demolisyon matapos mag-lapse ang 20 days na TRO.

"'Yon nga 'yong isyu ngayon, kung tama ba talaga 'yong mga structure na 25 plus 5, kung napasok ba talaga," ani Malay acting mayor Frolibar Bautista.

Inaasahang maglalabas ang korte ng desisyon sa petisyon ng mga complainant sa Biyernes.

Ni-rehabilitate ang Boracay mula Abril 26 hanggang Oktubre 26 ng nakaraang taon.

-- Ulat ni Bea Zaragosa, ABS-CBN News