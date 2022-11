MAYNILA — Mahigit P251 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat mula sa mag-asawang suspek sa Imus, Cavite nitong Sabado ng gabi.

Naaresto ng mga awtoridad ang mga suspek sa isang buy-bust operation sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Buhay na Tubig.

Ayon kay Cavite Police Provincial Director Col. Christopher Olazo, nahulihan ang mga suspek na nagbebenta ng isang kilo ng shabu sa isang pulis na nagpakilalang poseur buyer.

“Nag-conduct ng buy bust operation dito sa Imus ang PDEG, kasama ang Imus police at Cavite PPO. At tayo ay nakahuli ng dalawa. May asawa na suspek,” aniya.

Base sa imbestigasyon ng pulisya, dalawang buwan na umanong inuupahan ng mga suspek ang bahay kung saan sila natiklo. Ayon sa mga saksing nakausap ng mga awtoridad, bihira umano silang umalis sa nasabing bahay.

Dagdag ni Olazo, napigilan ng buy-bust operation ang posibleng pagbenta ng 10 kilo ng hinihinalang shabu sa black market at ang paglalako sana ng mga ito sa mga kalye.

“Ang pagbenta is bultuhan. Nagbenta sila isang kilo sa operatiba, at may nakita na sampung kilo na susunod ang bagsak,” ani Olazo.

“Tayo ay hindi titigil sa kampanya na pigilan muli bumalik ang droga sa kalsada at makakaasa ang kababayan natin sa kapulisan," dagdag pa niya.

Aabot sa 37 kilo ng hinihinalang shabu ang kabuuang nasabat mula sa mga suspek. Karamihan nito, nakatago sa isang styrofoam container.

Ayon kay Olazo, mula pa umano sa Mindanao ang mga nasabat na droga.

Pagdating sa Luzon, binebenta umano ang mga ito sa Cavite, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at sa iba pang mga karatig na probinsya.

Nahaharap ngayon sa reklamong paglabag ng RA 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga nasabing suspek.

Hindi sila nagbigay ng pahayag sa media.

