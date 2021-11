Pagdalo ni Davao City Sara Duterte-Carpio sa kasal nina Jed Patricio at Gianna Revilla, anak ni Ramon ‘Bong’ Revilla at Lani Mercado Revilla, sa kanilang farm sa Cavite City noong November 11, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA— Tinuldukan na ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio ang espekulasyong tatakbo siya sa national position Sabado nang maghain ng kandidatura sa pagka-Bise Presidente sa Halalan 2022.

Inendorso din siya ng kampo nina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., anak ng diktador na si Ferdinand Marcos na tatakbo naman bilang pangulo.

Tatakbo si Duterte-Carpio, anak ni Pangulong Rodrigo Duterte, sa ilalim ng kaniyang partido na Lakas CMD.

Si Duterte-Carpio ang magsisilbing kapalit na kandidato ni Lyle Uy, na nag-withdraw ng kaniyang kandidatura kamakailan.

Si dating Presidential Commission on Good Government acting chair Reynold Munsayac ang kumatawan kay Duterte-Carpio sa paghahain ng kaniyang papeles.

Unang naghain ng kaniyang kandidatura sa pagkaalkalde si Duterte-Carpio sa Davao City. Pero nitong Martes, umatras siya at kinabukasan, nagbitiw siya sa Hugpong ng Pagbabago, ang regional party na kaniyang binuo, para umanib sa Lakas-CMD noong Huwebes.

Sa papeles na ibinahagi ng Marcos camp, sinabi dito na ineendorso ng partido si Duterte-Carpio bilang running-mate ni Marcos.

Uminit ang espekulasyong tatakbong magka-tandem sina Marcos at Duterte-Carpio matapos magsama ang dalawa sa kasal nina Jed Patricio at Gianna Revilla, anak nina Ramon "Bong" Revilla at Lani Mercado Revilla.

Sa ngayon ay wala pang pahayag dito ang kampo ni Duterte-Carpio.

— May mga ulat nina Jauhn Etienne Villaruel at Jacque Manabat, ABS-CBN News