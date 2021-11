Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Posibleng ibaba sa Alert Level 1 ang Metro Manila sa Disyembre kung magpatuloy ang pagbaba ng COVID-19 cases sa rehiyon.

“Kailangan ‘yung low risk ng National Capital Region, for example, kailangan ma-sustain natin ito ng 2 incubation period," ani Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

“Kailangan natin panatilihin na mababa siya for the next siguro 1 week. Ituloy-tuloy natin iyang ano na iyan, kasi on the 15th actually, magkakaroon ng another determination ang data analytics. Isa sa mga titingnan namin, yes, the number of cases. Next is iyong 2-week growth rate, we want it negative, ibig sabihin patuloy ‘yung pagbaba ng kaso. So kung mapapanatili iyon, puwede nating maipapababa to Alert Level 1 by December,” sabi naman ni Undersecretary Rosemarie Edillion ng National Economic and Development Authority.

Ayon sa ulat ng OCTA Research, 427 ang average na COVID-19 cases sa NCR kada araw.

Bumaba ito nang 5 porsiyento kumpara sa nakalipas na linggo.

Pero mababa rin ang testing sa NCR.

Kung ipapatupad ang Alert Level 1, papayagan sa unang pagkakataon ang operasyon ng lahat ng establisimyento.

Papayagan din ang pagbiyahe at iba pang aktibidad nang walang limitasyon sa bilang ng tao o edad.

Very low risk naman ang mga karatig-lugar na Cavite, Laguna, Bulacan, at Pampanga.

Nananatili ring high risk ang Negros Oriental na may mataas na healthcare utilization rate. — Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News