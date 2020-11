Wall collapse sa Cavite na ikinamatay ng magkakamag-anak iniimbestigahan

Retrato mula sa Facebook page ni Dasmariñas Rep. Elpidio Barzaga Jr.

MAYNILA - Iniimbestigahan na ng mga awtoridad ang pagguho ng pader sa binubuong gusali sa Barangay Langkaan 1 sa Dasmariñas, Cavite sa kasagsagan ng bagyong Ulysses na ikinamatay ng tatlong magkakamag-anak.

Tatlo, kabilang ang isang bata, ang nasawi. Kinilala sila bilang sina Romeo Cabanillas, Annabel Cabanillas, at Angelo Rome Cabanillas.

Ligtas naman na nailabas ang mga trabahador na sina Rolly Dijal, Jomer Blesasrio, at Dennis Maquiling na nagpapagaling sa ospital.

Ayon sa Cavite provincial disaster risk reduction and management office na posibleng lumambot nang tuluyan ang lupang tinatayuan ng gusali dahil sa magdamag na pag-ulan.

"Nag-accumulate ang water kasi masyadong mataas 'yung kino-construct na building, so sa loob, lumambot ang lupa, then 'yung pader sa backside nag-collapse, sakto doon sa barracks na tinitirhan ng family," ani Mark Joseph Bawalan, Operations head ng Cavite PDRRMO.

Ayon naman sa investigator ng insidente na si Ruberito Dagsa, posibleng may kinalaman sa pundasyon ang sanhi ng wall collapse.

"Sa building, sa structure po kasi, mahina nga raw dahil sa kakulangan ng bakal at wala silang drain sa panambak. Walang lulusutan ang tubig kaya na-stock ang tubig.," ani Dagsa.

Pinatatawag na rin ang may-ari at contractor ng gusali para sa imbestigasyon.

"Sapagkat may namatay, definitely mag-initiate ng criminal case, homicide from reckless imprudence gawa ng pagkamatay ng tatlo," ani Dasmariñas City Rep. Elpidio Barzaga Jr.

Kasama ang construction worker na si Allan Salvadores na sinubukang sagipin ang mga biktima sa pagguho ng pader.

Kuwento niya, bandang alas-5 ng madaling araw ng Huwebes, nagising siya sa tunog ng bumagsak na pader sa katabing gusali sa kanilang barracks.

"May narinig kami na ungol, akala ko hangin, ipo-ipo. 'Yun pala, 'yung pader bumagsak... 'Pag tunog, hinila ko kaagad ang mga bata, dinapaan ko sila," ani Salvadores.

Tinatayang nasa 15 metro ang taas ng pader na bumagsak.

Agad-agad na nagtulungan ang mga construction worker na maalis sa guho ang kanilang mga kasama.

"Awang awa ako. Panay sigaw sila ng tulong. Di naman namin sila madali-daling makuha, kasi may mga biga. Dagdag pa ang mga yero at tubo," ani Salvadores.

