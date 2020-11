'Baka mamatay kami': Ilang sapul ng Ulysses gustong iwan na mga nasalantang bahay

MAYNILA - Matapos ang unos na dala ng bagyong Ulysses, nagsimula nang balikan ng ilang residenteng nasalanta ng tubig-baha ang kanilang mga bahay.

Sa tindi ng mga naging pagbaha sa Rodriguez, Rizal, nagdesisyon ang ilang residente na iwanan ang kanilang mga dating bahay.

Isa ang Rizal sa mga matinding nasalanta ng bagyo, na nagdala ng malakas na pag-ulan sa ilang parte ng Metro Manila at mga karatig-probinsiya gaya ng Rizal.

Ang residenteng si Lala Fevidal, na inilarawan ang bagyo na "mas masahol pa sa Yolanda," nagdesisyon nang maghanap ng mas ligtas na matitirhan.

"Hindi kami naghahangad ng magandang bahay. Ang aming hangad ay maligtas ang aming pamilya," ani Fevidal.

Ang ilang residente gaya ni Ramon Conchas, nilusong ang putik para balikan ang tahanan. Halos hindi na niya makilala ang kaniyang bahay matapos mapinsala ng baha.

Hindi rin nakaligtas ang Kasiglahan Senior High School - isang evacuation center - sa baha. Nasira ang wheelchair ni Marilou Mariano, na natulog sa labas ng mga silid-aralan, habang inililikas siya.

60 y/o Marilou Mariano, a PWD, stayed outside a classroom at the evacuation center all night. She is hoping for her wheelchair to be replaced so she can do things for herself. pic.twitter.com/ylvjRLOJ8J