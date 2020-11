Suspek sa umano'y investment scam arestado sa Iloilo City

Bumagsak sa kamay ng awtoridad ang suspek sa isa umanong investment scam sa Agusan del Sur nitong Huwebes.

Kinilala ng CIDG 13 Agusan del Sur Provincial Field Unit ang suspek na si Dimber Celis, founder umano ng Forex Rice Trading Group.

Siya ay dinampot sa bayan ng Jaro, IloIlo City sa bisa ng warrant of arrest sa kasong syndicated estafa pasado alas-3 ng hapon.

Si Celis ay Top 3 most wanted person sa Manhunt Charlie sa Regional Level ng PRO13 at Top 7 na most wanted person sa Enhanced Managing Police Operations sa Provincial Level sa Agusan del Sur.

Nasangkot siya sa tinatawag na ponzi scheme sa Caraga Region at Region 11.

Ang kumpanya ni Celis ay nakapangloko umano ng libu-libong investors sa Caraga na may offer na weekly payout na 70 hanggang 80 percent sa halaga ng pera na kanilang ininvest.

Sa ngayon, pinaghahanap pa ng awtoridad ang kakambal ng suspek.