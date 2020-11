Suplay ng kuryente, tubig sa mga lugar na apektado ni Ulysses unti-unting naibabalik

Bumagsak na poste ng kuryente sa Taguig matapos ang kasagsagan ng bagyong Ulysses. Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News

MAYNILA - Inaasahang ilang araw pa ang aabutin bago bumalik sa normal ang sitwasyon sa water at electric utility companies na nagbibigay-serbisyo sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Ulysses, partikular na sa Metro Manila at mga karatig-lugar nito.

Bumaba sa nasa 500,000 customer na lang ang walang kuryente sa mga sineserbisyuhan ng Meralco, batay sa kanilang ulat bandang alas-6 ng umaga ng Biyernes, mula sa 3.8 milyon noong kasagsagan ng bagyo.

"What we're doing now is patuloy lang 'yung restoration services natin. Hopefully bago matapos ang araw na ito ay mas marami pa tayong ma-restore na areas na walang kuryente," ani Meralco spokesman Joe Zaldarriaga.

Tinataya nilang sa Linggo, Nobyembre 15 pa maibabalik sa normal ang sitwasyon.

"Ang nangyayari ngayon dito ay nagkakalye-kalye at bahay na kami. ang commitment namin is by Sunday target namin na business as usual ibig sabihin ang operations namin babalik na sa normal levels," ani Zaldarriaga.

Ayon naman sa Maynilad, unti-unti nang gumaganda ang kalidad ng tubig kaya nadagdagan na ang suplay. Nasa 1 milyong connection lines ang naapektuhan sa pananalasa ng Ulysses, ayon sa kompanya.

"Ngayong maghapon ay unti-unti po kaming aangat and be back to normal doon sa aming water production and will allow us to fill up 'yung aming mga reservoirs mamayang gabi at hopefully tomorrow or until Sunday ay maibalik na namin sa normal 'yung water supply," ani Ronald Padua, Maynilad Water Supply Operations head.

Dahil sa kawalan ng suplay ng tubig, kani-kaniyang paraan ang mga konsumer na maitawid ang pang-araw-araw na buhay.

Si Jaquilyn Secafero, pinupunasan na lang muna ang pamangkin. Panay din ang sumpong ng paslit dahil mainit na ang panahon.

Ang mga residente sa isang purok sa Barangay Commonwealth, Quezon City, sumasalok ng tubig sa ilog para may panlinis o panghugas.

May iilan naman sa boundary ng Barangay Holy Spirit at Commonwealth na nagtitiyaga sa tubig-poso.

Nasa 7 milyong konsumer ng Maynilad ang nakararanas ng rotational water interruption dahil sa epekto ng bagyong Ulysses.

Paliwanag ng Maynilad, naging maputik ang tubig galing sa Ipo dam dahil sa bagyo kaya hirap sila na iproseso ito. Pero ngayon, sinisimulan na nila ang pagbalik ng suplay.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News