Paglilinis ng putik, basura na iniwan ng Ulysses sa Cainta pahirapan

MAYNILA - Pahirapan para sa ilang residente ang paglinis ng kanilang mga bahay sa Cainta, Rizal ngayong nababalot ito ng putik at tubig-baha na iniwan ng bagyong Ulysses sa bayan.

Mula pa umaga ay naglilinis na ang ilang residente.

"Grabe, alas-sais naglilinis na kami, hanggang ngayon," ayon sa isang residenteng si Lexy Carloy.

Malaking kawalan naman para sa ilang residente gaya ni Nelda Fuliga ang paglubog ng kanilang mga kagamitan.

"Lahat ng gamit namin lubog... TV, electric fan. 'Yung nadala namin na gamit, iyan lang oh! Hindi ko ma-express 'yung ano na nawala yung gamit namin sa isang iglap lang," ayon sa residenteng si Nelda Fuliga.

Ilan sa mga lugar na baha pa rin ay ang Village East, Vista Verde, Greenpark, Karangalan, Kasibulan, at Don Mariano.

Bumaba na ang tubig-baha sa Kasibulan village - na kahapon ay hanggang baywang at hanggang dibdib ang tubig.

"'Yung overflow ng tubig kasi, I just have to check kung nagkaroon ng mga damage ‘yung mga riprap walls namin that could have possibly contributed to the volume that spread dito sa mga communities," ani Cainta Mayor Kit Nieto.

Natagalan ang pagbaba ng lebel ng tubig dahil hindi bumaba ang lebel ng tubig sa Laguna Lake - dahilan para hindi makalabas ng Manggahan floodway ang tubig sa Cainta River.

"Ang labasan niyan at lagusan natin ay iisa lang din, from floodway, tapos ’yung main river namin which is Cainta River, doon na sila lumalabas. Isa lang naman ang channel niyan kaya nasasakal din kasi nga dahil 'yung Laguna Lake natin ay mataas pa rin kaya mabagal 'yung paglabas," ani Cainta Disaster Risk Reduction and Management Office head Eric Arevalo.

Wala namang problema sa suplay ng tubig pero nasa 25 porsiyento pa ang hindi pa rin naibabalik ang suplay ng kuryente.

Nagsiuwian na rin ang 1,500 lumikas dahil sa bagyo.

Umaasa ang LGU na huling araw na ngayong Biyernes ng baha at paglilinis.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News