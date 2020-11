Marikina isinailalim sa state of calamity dahil sa Ulysses

Hinihila ng mga rescuer ang rubber boat na may kargang residente sa isang binabahang kalsada sa Marikina City matapos ang hagupit ng bagyong Ulysses. Ted Aljibe, AFP

MAYNILA - Isinailalim na sa state of calamity ang lungsod ng Marikina matapos ang pananalasa ng bagyong Ulysses, ayon sa alkalde na si Marcelino Teodoro

Bukod pa ito sa naunang state of calamity dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Ayon kay Teodoro, sa tindi ng pinsala ng bagyo ay magsisimula ulit na bumangon ang mga residente. Mahalaga rin aniyang may access sa emergency loan o calamity loan ang mga taga-Marikina.

"Kaya ako nagdeclare ng state of calamity... Alam natin na kapag may state of calamity ang access ng mga kababayan sa emergency loan at calamity loan, ay puwedeng mangyari at 'yun ang mahalaga. Maka-access nila sa funds na puwedeng magamit ng mga kababayan para mag-rekober sila," ani Teodoro.

"Marami sa amin ngayon nasira na muli ang kanilang kabahayan, mangungutan na muli sila . . . Maraming hindi nakapagtrabaho nitong mga nakaraang araw at hanggang ngayon," dagdag niya.

Suspendido rin hanggang Martes, Nobyembre 17, ang klase sa lungsod dahil problema pa rin ang internet at inuming tubig.

Nagde-deploy na anila sila ng mga payloader, grader, at dump truck sa iba't ibang bahagi ng lungsod para sa clearing operations.

Bagama't maituturing na "all accounted for" ang lahat ng na-rescue, sinabi ni Teodoro na may 2 naitalang patay mula sa Provident village na nabagsakan ng pader matapos gumuho ang dike sa Riverside.

Nagsasagawa na aniya sila ng retrieval operation para sa dalawang nasawi.