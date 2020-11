Labi ng lalaking nabagsakan ng pader sa Marikina, di pa nakukuha

MAYNILA - Hindi pa pinapayagan na makabalik sa mga bahay ang mga residente ng Provident Village sa Brgy. Tanong, Marikina City matapos ito bahain bunsod ng Bagyong Ulysses.

May mga taong naghihintay sa labas pero ayon sa mga pulis, wala pang clearance na papasukin ang mga residente dahil may clearing operations pa sa loob.

Nangangamba naman ang ilang residente dahil hindi nila naikandado ang kanilang mga bahay nang lumikas.

