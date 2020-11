Higit 1,000 pamilya sa Maynila na inilikas noong Ulysses pinauwi na

Umuwi ang bawat pamilya na may dalang food box mula sa Manila Department of Social Welfare. Naglalaman ito ng bigas, noodles, delata at kape. Jerome Lantin, ABS-CBN News

MAYNILA — Matapos mag-almusal, pinauwi na nitong Biyernes ng umaga ang higit 1,000 pamilya -- o nasa 4,000 indibidwal -- na lumikas mula sa Manila bago ang pagtama ng bagyong Ulysses.

Umuwi ang bawat pamilya na may dalang food box mula sa Manila Department of Social Welfare (MDSW). Naglalaman ito ng bigas, noodles, delata at kape.

Pero sa Rosauro Almario Elementary School, 3 pamilya o 11 indibidwal ang hindi makaalis dahil wala na silang uuwiang bahay sa Isla Puting Bato, Tondo matapos masira ng bagyo.

Kabilang sa mga nawalan ng bahay ang mag-inang Maria Adelaida at Eva Olinayo. Nawasak ng malakas na hangin at hampas ng alon ang kanilang inuupahan bahay na gawa lang sa kahoy.

Wala ring trabaho ang mag-ina, kaya problema nila kung saan kukuha ng pera para magsimula ulit.

Ayon kay Ma. Raquel Tubale, OIC ng MDSW District 1, dadalhin ang mga nawalan ng bahay sa isang pasilidad sa Marikina na nangangalaga sa mga homeless.

Hindi naman sinabi ni Tubale kung saan sa Marikina, na isa sa mga pinakanapuruhan ng bagsik ni Ulysses.

Buong magdamag ng Miyerkoles hanggang umaga ng Huwbes naramdaman ang hambalos ni Ulysses sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon.

Sa huling tala ng Department of the Interior and Local Government, hindi bababa sa 14 ang nasawa. Mas mataas naman ang bilang na nabanggit ng ibang ahensiya.

Sa ngayon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Ulysses na tumama sa bansa isang linggo lang matapos ang hagupit ni super typhoon Rolly. —Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News

