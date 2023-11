Pinoy Yellowfin tuna papasok na sa Austrian market?

VIENNA - Sinisikap ngayon ng Philippine Embassy sa Austria na maipasok ang Yellowfin sa Central Europe, partikular na sa Austria.

Sa isang four-course gourmet Filipino dinner ng PH Embassy noong October 18, na ginanap sa Das Mezzanin Restaurant sa Vienna, ipinatikim sa mga bisita ang iba-ibang luto ng Marine Stewardship Council (MSC) certified Yellowfin tuna na galing pa sa Pilipinas.

Vienna PE

Kaya naman, metikolosong inihanda ni Chef Margarita Fores ang special menu para sa dinner course para sampolan ang sarap ng Yellowfin mula sa Pilipinas.

May tuna sashimi na may kapares na sinuglaw marinade bilang sawsawan na gawa sa fresh tuna na niluto 48-oras makalipas dumating sa Vienna.

Vienna PE

Sa kanyang talumpati, ipinunto ni Ambassador to Austria Evangelina Lourdes Bernas ang kahalagahan ng pagkakaroon ng responsableng paghango at paggamit ng yamang-dagat bilang food source.

“The Philippine government recognizes the importance of the tuna industry in our country’s economy and remains committed to ensuring its sustainability for future generations,” sabi ni Bernas.

Binigyang halaga rin ni Ambassador Bernas ang malaking maidudulot sa ekonomiya ng mga probinsyang panggagalingan ng MSC-certified Philippine Yellowfin tuna sakaling makapasok ito sa Austrian market.

Vienna PE

“The successful entry of MSC-certified tuna caught by handline by Filipino fishermen changes their lives directly and ensures they enjoy a proper income for years to come,” dagdag ni Bernas.

Kinabibilangan ng 80 bisita mula sa diplomatic corps, Austrian federal at local government, mga kinatawan mula sa business sector, at iba pang bisita ang nakatikim ng sinuglaw mula sa MSC-certified Philippine yellowfin tuna, pork sugba, tuba vinegar, Austrian cheese, crispy corn, at adlai cracker.

Mayroon ding seafood sinigang na may halong seabass, shrimp, scallop, Negros batwan, pink guava essence, patis gelatina, heirloom vegetables, steamed milagrosa rice pearls; bistek Tagalog na may braised at grilled Austrian short rib, soy-calamansi, onion crisps, leek hay, sayote guisado, at adlai sinangag; sinamahan din ng cashew-crusted hojaldres na may ube espuma, mango, pulot coconut glaze, at ang malinamnam na latik crumble.

Vienna PE

Kasama sa mga dumalo ng Filipino dinner ang mga kinatawan ng pangunahing seafood distribution companies at maging ng high-end supermarket chains sa Central Europe.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Austria, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.