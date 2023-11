MAYNILA — Arestado ang isang lalaki nitong Huwebes matapos umano masangkot sa pagnanakaw ng kable ng telepono sa Don Pepe St. panulukan ng Maria Clara St. sa Brgy. Sto. Domingo, Quezon City.

Ayon kay Police Capt. Joefrey Divina, duty officer ng La Loma Police Station, nakuha nila ang impormasyon mula sa isang concerned citizen na may nagnanakaw ng kable noong Huwebes, bandang 5:45 ng hapon.

“Agad pong nirespondehan ng ating mga patrollers," ani Divina.

Pagdating ng mga patroller, nakita nila ang 2 lalaki na pinuputol ang cable wire, kaya agad na inaresto ang isa.

Ang kasamahan niya, na napag-alamang pamangkin niya, ay nakatakas.

Narekober ang nasa P10,000 halaga ng kable na gawa sa copper, isang lagare at tricycle.

“Ginagawa po nila is sinusunog po yung cable wire then binebenta po sa kalapit na junk shop po,” dagdag ni Divina.

Aminado ang suspek na sa kanya ang tricycle pero mariin niyang tinanggi ang krimen.

“Sa akin yung tricycle. Hindi ko alam na sasakay niya yung ano roon eh. Pamangkin ko yun. Hindi ko naman alam na nagnanakaw yun eh. Pumunta lang sa akin yun eh. Nadamay lang ako dito hindi ko alam na nagnanakaw na pala siya roon," aniya.

Sinampahan na ng kasong theft in relation to Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act ang nahuling suspek habang patuloy na tinutugis ng mga pulis ang kasama nitong pamangkin.

