Remulla, ayaw nang patulan ang mga bagong paratang ni Bantag

Ayaw nang patulan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga akusasyon ng suspendidong Bureau of Corrections Chief na si Gerald Bantag.

Sa isang mensahe, matipid ang naging sagot ni Remulla nang kunan ng reaksyon sa panawagan ni Bantag na magbitiw na ito bilang kalihim ng Justice Department dahil sa umano’y pakikialam sa imbestigasyon sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid.

Sabi ni Remulla, dapat ay magpakalalaki si Bantag at harapin na lang ang mga reklamong inihain ng PNP at NBI laban sa kanya.

No comment din ang kalihim sa pag-kuwestiyon ni Bantag sa kanyang kredibilidad para pamunuan pa ang DOJ.

“Just face the charges like a man. No comment,” sagot ni Remulla.

Una nang hinamon ni Bantag si Remulla na bumaba na sa DOJ dahil sa aniya’y kawalan nito ng kredebilidad at umano’y pag-konsisyon sa isipan ng publiko na siya ang nasa likod ng pagpatay kay Lapid.

Nasa Geneva Switzerland si Remulla para sa Universal Periodic Review ng United Nations Human Rights Committee sa sitwasyon ng karapatang pantao sa Pilipinas.

