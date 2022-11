Courtesy: Balut Island - Sarangani Maritime Police

Nasagip ng isang estudyante ang isang pawikan na na-trap sa lambat sa Balut Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental noong Lunes ng umaga.

Ibinigay ng estudyante sa kolehiyo na si Lucio Campaan, 22, ang isang babaeng green sea turtle sa Balut Island Sarangani Maritime Police Precinct.

Ayon kay Campaan, na-trap sa kanilang lambat ang pawikan habang nangingisda sa dagat, kaya tinulungan niya ito.

Sa pagsusuri ng municipal environment and natural resources office, may haba na 42 sentimentro at lapad na 36 sentimetro ang pawikan.

Ibinalik sa dagat ang pawikan na napag-alamang nasa mabuting lagay at walang sugat sa katawan.