Mga larawan mula sa NOPPO

Nasa kustodiya na ng pulisya ang iilang mga high powered fire arms na isinuko ng mga magsasaka sa Negros Oriental.

Ayon ni P/Maj. Adrian Nalua, kusang nagpunta sa headquarters ng 11th Infantry Batallion sa bayan ng Siaton ang mga magsasaka noong Huwebes ng hapon.

Ilan sa mga nakuha nila ay m KG-9 na submachine gun, caliber 357 na revolver, at caliber .38 na revolver na pawang lahat may mga kasamang bala. May nakuha ding shotgun.

“Nagpapasalamat kami pero iniimbestigahan din namin kung bakit may mga armas sila,” ani Nalua.

Sinusubukan nilang alamin kung mga miyembro ba ng mga komunistang grupo ang mga nagsuko ng kanilang mga armas.

Inaalam din kung may mga kaukulang kaso na isasampa laban sa kanila. —Ulat ni Annie Perez