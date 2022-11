Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Gusto ni Sen. Ronald "Bato" dela Rosa na paimbestigahan ang nadiskubreng hukay sa New Bilibid Prison na mas malawak pa sa football field.

"Titingnan natin, paimbestigahan natin kung may nalabag na batas. Number 1 is environmental law or graft and corrupt practices or whatever laws na puwedeng ma-violate sa ganyang klaseng activity," ani Dela Rosa sa panayam sa TeleRadyo ngayong Sabado.

Ani Dela Rosa, dapat malaman kung bakit ginawa ang paghuhukay.

"Tatanungin rin natin 'yung purpose sa bakit nila ginawa 'yan baka meron silang ibang purpose din na pupuwedeng ma-justify 'yung kanilang ginawa," sabi niya.

"But then again laws must be observed, must be followed," dagdag ng senador.

Nadiskubre ang paghuhukay sa Bilibid sa gitna ng imbestigasyon sa pagpatay sa brodkaster na si Percy Lapid. Ayon sa umano'y gunman ng mamamahayag, galing sa Bilibid ang nag-utos.

Si Dela Rosa ay kasalukuyang chairman ng Senate committee on public order and dangerous drugs. Naging hepe siya ng Bureau of Corrections matapos magsilbing lider ng Philippine National Police sa ilalim ng Duterte administration.

Samantala, iniimbestigahan na umano ng Bureau of Corrections ang nadiskubreng paghuhukay.

Tinawag ni BuCor Officer in Charge Gregorio Catapang na misteryoso ang mga paghuhukay dahil palihim umano itong isinasagawa.

Watch more News on iWantTFC

—TeleRadyo, Nob. 12, 2022