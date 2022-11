Award-winning Fil-Am producer, gagawa ng pelikula sa Guam

Watch more News on iWantTFC

GUAM - Ang award-winning Filipino-American producer na si Jhett Tolentino ay bumisita kamakailan sa Guam para simulan ang paghahanap ng lokasyon para sa kanyang upcoming trans-led romantic comedy na “Re-Live: A Tale of an American Island Cheerleader” na tatampukan ng Hollywood actress na si Rain Valdez at ng Diamond Star Maricel Soriano.

Isinusulong din ni Tolentino na magkaroon ng boses ang Filipino-Americans hindi lang sa Hollywood kundi sa global cinema. Bumisita siya sa Guam bilang Executive Producer sa bubuuing pelikulang 'Re-Live.’ Kwento ito ni Rowena, isang transgender Hollywood movie star na lumaki sa Guam na babalik muli sa isla para dumalo sa isang high school reunion.

“ Re-Live is a story about a Filipino family …very Catholic…but then yung character ni Rowena is played by Rain Valdez, she always wanted to be a cheerleader,” sabi ni Tolentino.

Gaganap bilang Rowena ang Emmy-nominee na si Rain Valdez na siya ring direktor ng pelikula. Isinulat ni Valdez ang kuwento base sa kanyang karanasan.

“B ecause of her biology…in school they won’t admit her. We refer to the character as her because she is trans,” ani Tolentino.

Bibida rin sa pelikula si Maricel Soriano na gaganap bilang Thelma, ina ni Rowena. Kasama sa diverse cast ng pelikula sina Rosario Dawson, Jamie Clayton at marami pang iba. Pasok din sa cast ng pelikula ang Fil-Am award winning filmmaker na si Rachel Leyco. Para kay Tolentino sa pagshu-shoot ng pelikula, makikita ang angking potensiyal ng Guam bilang filmmaking location sa Asia-Pacific.

“ Re-Live will be hopefully shot on Guam in March or April 2023...First day ko pa lang sa Guam wala pang 24 hours I’ve made a concept proof of three films. I love it so much because it is small. I would say that 90 percent or 95 percent of the Guam population is people of color,” dagdag pa ni Tolentino.

Ginawaran na si Tolentino ng Tony at Grammy awards bilang producer. Prayoridad niyang ilabas sa kanyang mga pelikula ang galing ng mga babae, Asians, LGBTQ at people of color.

