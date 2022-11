2 preso ng Cebu city jail na nagtangkang tumakas, tiklo

Larawan mula kay Romeo Marantal, The Freeman



Nahuli kaagad ng mga personnel ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) ng Cebu City ang dalawang persons deprived of liberty na nagtangkang tumakas Biyernes ng gabi sa Cebu city jail male dormitory.

Ayon kay Jail Senior Inspector Rummel Balili, nakarinig sila ng malakas na ingay na nanggaling sa ALS classroom ng kulungan.

Nang pinuntahan nila ang lugar, nakita nila na umaakyat sa canopy papunta sa pader ng Cebu city jail at ang katabi na Operation Second Chance Center ang dalawang PDL.

Inabangan ng mga operatiba ang dalawa malapit sa gate ng Operation Second Chance na isang pasilidad para sa mga menor de edad.

Nagkaroon ng habulan kaya tinamaan ng bala sa paa ang isang PDL at nahuli ang mga ito.

“Dinala siya kaagad sa Cebu city Medical Center at ang isa ay nasa isolation,” ani Balili.

Sa pinaka-huling headcount ng mga inmate sa loob ng Cebu city jail ay kumpleto na ang 6,124 na preso.

Iimbestigahan ang nangyaring insidente.

“Cebu city jail male dormitory condemns the attempt to jeopardize the security of the jail facility. We are rather committed in ensuring sustainability of humane safekeeping and developmental opportunities to the Persons Deprived of Liberty,” dagdag ni Balili.

Aniya, pinahihigpitan na nila ang kanilang seguridad sa loob at labas ng kulungan. —Ulat ni Annie Perez

IBA PANG ULAT

Watch more News on iWantTFC