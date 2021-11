Top prizes sa 2021 APEC photo contest, napanalunan ng mga Pilipino

Napanalunan ng mga Pilipino ang top prizes sa 2021 APEC o Asia-Pacific Economic Cooperation photo contest ayon na rin sa anunsiyo ng DFA o Department of Foreign Affairs. Isinapubliko ang listahan ng mga nanalo sa contest noong November 8 sa pamamagitan ni New Zealand Minister for Trade and Export Growth Damien O’ Connor.

Ayon pa sa DFA, nasa ika-sampung taon na ang APEC o photo contest at ngayong taon, nakatanggap ang organizer ng mahigit sa 1,200 photos mula sa iba’t ibang bansa tulad Pilipinas, Australia, Brunei Darussalam, Chile, People’s Republic of China, Hong Kong, China, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Russia, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, the United States, at Viet Nam.

First Prize Winner ang larawang “Online Learning” mula kay Froiland Rivera.

Online Learning by Froiland Rivera 2021 APEC Photo Contest First Prize Winner

Second Prize Winner ang larawang “A Small Act is A Huge Help” ni Roxanne Paraiso.

A Small Act is A Huge Help by Roxanne Paraiso 2021 APEC Photo Contest Second Prize Winner

Samantalang itinanghal naman bilang Popular Choice Winner ang larawan ni Rober Marrel Dela Vega na “Pandemic and Innovation.”

Pandemic: Education and innovation by Rober Marrel Dela Vega 2021 APEC Photo Contest Popular Choice Winner

Ayon pa sa Kagawaran, ang mga larawang isinumite ay malikhaing interpretasyon ng mga nakilahok alinsunod sa APEC 2021 theme na “Join, Work, Grow. Together.”

Source: Department of Foreign Affairs