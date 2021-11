Tatlong Pinay artist, bumida sa International art fair sa Paris

PARIS - Muling nagbukas ang International Art Shopping sa Carrousel du Louvre sa Paris matapos magluwag ang France sa mga ipinatupad na COVID-19 restriction.

Dito itinampok ang mga obra ng Pinay artist na si Maritess van Vianen sa Salon Intenational of Contemporary Art Exhibit. Ibinida nya ang mga mukha at imahe ng mga kababaihan gamit ang acrylic at oil.

Maipagmamalaki namang napili pa ang kanyang obra na “Contagious 2” para sa auction. Nagpapasalamat si van Vianen na ang kanyang sining ay nagbigay daan din sa kawanggawa.

“Binigyan ako ng chance na makapagsabit ng mas maraming painting at dahil dito binigyan rin ako ng chance na makasali sa auction para makatulong sa mga batang may sakit na leukemia,” sabi ni Maritess van Vianen, Pinay artist sa Paris.

Karangalan din para sa Pinay artist na si Grace Bagtas-Dela Cruz na makasama sa art fair ang kanyang artworks na pinangalanan nyang “Histoire du Amour” o Story of Love. Recycled materials ang kanyang gamit sa kanyang obra, tulad ng balat ng mani, plastic cords at bote.

“Ito kasi magkakasama sila: parang continuous yung history nila, kaya ko s’ya tinawag na Histoire d’amour. Kasi nagstart s’yang magmahal. Dumami yung minahal nya,” sabi ni Grace Bagtas dela Cruz, Pinay artist sa Paris.

Kababaihan naman ang tema ng painting ni Marie Veronica, na nai-display ang artwork sa ibang gallery. Todo suporta ang mga Pilipino sa mga kababayang kalahok sa International Art.

“Super nakaka-proud na to be involved in this kind of international fair. Kasi, it evolves you as a person and as well as you’re showcasing the talents of all the Filipinos,” sabi ni Angel Gonzales-Luna.

Nag-organisa rin ng art exhibit ang Pinoy gallery na Kwadro Pintura para ipamalas ang bagong artworks mula Pilipinas, gayundin para maipakilala ang ibang Pinoy artists.

Ibinida ni Bong Canuel, na galing pa ng Nice, ang obra na nagtatampok sa jeepney, ang binansagang hari ng kalsada sa Pilipinas. Ipininta niya ito kasama ng iconic spots tulad ng Eiffel tower at Arc d’Triompe.

“Alam mo naman ang Jeep icon talaga sa Pilipinas lalo na ngayon medyo nawawala na. So gusto kong buhayin pa rin kahit nasa ibang bansa, na maipagmalaki na meron kaming Jeep na dun lang sa amin meron,” sabi ni Bong Canuel, Pinoy artist sa Paris.

Mahigit labingdalawang artists ang nakapagdisplay ng kani- kanilang obra. Ang bawat artwork na nakadisplay ay sumasalamin sa pag-asa at pagbangon mula pandemya. Ang Kwadro Pintura gallery ay patuloy na sumusuporta at nagbibigay ng pagkakataon sa mga Pinoy artists na maipakita ang kanilang talento sa mundo.

(Ulat ni Cory de Jesus mula sa Paris, France kasama si Marilyn Rayray)